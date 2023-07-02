СМИ: сирийская ПВО отразила ракетный удар Израиля по окрестностям Хомса

Как сообщает агентство SANA, причинен материальный ущерб

ТАСС, 2 июля. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар с территории Израиля по окрестностям города Хомс. Об этом в воскресенье сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в Вооруженных силах Сирии.

"Сегодня около 00:20 израильский противник осуществил воздушную агрессию с направления северо-восточнее Бейрута, нацелившись на некоторые точки в окрестностях города Хомс. Наша ПВО отреагировала на ракеты", - сказал он.

Сирийская сторона понесла только материальный ущерб, избежав человеческих жертв, отметил источник.

В свою очередь Израиль обвинил Сирию в агрессивных действиях. "Ракета ПВО была запущена с территории Сирии в сторону Израиля. Предположительно, она взорвалась в небе над израильской территорией", - говорится в сообщении на странице Армии обороны Израиля в Twitter.