CNN: прокурор по делу сына Байдена отрицает, что ему мешали вести расследование

Конгрессмен Джейсон Смит ранее заявил, что Минюст США предпринимал попытки затянуть начало расследования, чтобы истек срок давности по преступлению

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Прокурор округа Делавэр Дэвид Уайс, который расследовал неуплату налогов сыном президента США Хантером Байденом, отрицает, что министерство юстиции мешало ему вести дело. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN, в доступе которого оказалось письмо, которое Уайс направил юридическому комитету Палаты представителей Конгресса.

"Как прокурор округа Делавэр я ограничен в полномочиях по предъявлению обвинений своим родным округом. Если место рассмотрения дела находится за его пределами, то стандартная практика заключается в том, чтобы связаться с прокуратурой соответствующего округа и узнать, хочет ли она сотрудничать. Если нет, я могу запросить статус специального прокурора у генерального прокурора", - говорится в письме. Уайс добавил, что его заверили в получении таких полномочий "в любом округе, в котором могут быть выдвинуты обвинения по этому делу".

22 июня председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса Джейсон Смит на основании стенограмм многочасовых бесед законодателей со старшим специальным агентом управления уголовных расследований Службы внутренних доходов Гэри Шейпли и другим сотрудником налогового ведомства сообщил, что американский Минюст до последнего отказывал в проведении расследования, пытаясь затянуть дело настолько, чтобы истек срок давности по преступлению.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд не согласился с этим обвинением, сказав, что помешать Уайсу проводить расследование было невозможно, так как у него были все необходимые полномочия и "все права, чтобы принимать решения самостоятельно".

Ранее сообщалось, что Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Уайс начал это расследование еще в 2018 году.

Решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали негодование у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) охарактеризовал случившееся как свидетельство существования системы двойных стандартов в Америке. Как ожидается, перед судом Хантер Байден предстанет 26 июля.