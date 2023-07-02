Сербская оппозиция пригрозила новой блокадой автомобильного движения

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что готов к переговорам с представителями оппозиции

ТАСС, 2 июля. Лидеры оппозиции Сербии, блокировавшие 30 июня участки международной трассы в Белграде и городе Нови-Сад в рамках акции "Сербия против насилия", пригрозили правительству страны новыми перекрытиями. Об этом в субботу балканскому отделению телеканала CNN заявил один из организаторов акций протеста Александар Йованович.

"Мы не откажемся от протестов и блокад дорог в предстоящем периоде, просим прощения у граждан Сербии за пробки", - сказал он, утверждав, что президент Сербии Александар Вучич якобы "постоянно игнорирует" протестующих. "Посмотрим, каково ему будет, когда мы остановим движение на час в разгар туристического сезона", - добавил Йованович.

В свою очередь Вучич в среду выразил уверенность в том, что в стране в ближайшие месяцы пройдут досрочные парламентские выборы. Глава государства также заявил о своей готовности к переговорам с представителями оппозиции, но отказался от создания переходного кабинета министров.

В субботу прошла девятая по счету акция протеста. Демонстранты прошли колонной от здания парламента Сербии до офиса телеканала Pink, где потребовали прекращения показа нескольких информационных передач, являющихся, по их мнению, необъективными. О попытках протестующих в этот раз перекрыть автомобильное движение не сообщалось.

После стрельбы 3 мая в школе в центре Белграда, унесшей жизни 10 человек, в сербской столице прошли массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Первые акции носили траурный характер, последующие митинги стали антиправительственными, их участники выкрикивали требования об отставке кабинета министров и президента.