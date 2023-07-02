СМИ: США используют поддержку Украины для усиления присутствия в Европе

Британский журналист Марк Блэклок отметил, что Соединенные Штаты выступают с критикой мирных предложений от других государств, но не предлагают ничего взамен

ТАСС, 2 июля. Соединенные Штаты используют поддержку Украины в противостоянии с Россией в качестве предлога для наращивания своего военного присутствия в Европе, что значительно дестабилизирует мировую обстановку и может сделать конфликт неразрешимым. Такое мнение выразил в субботу британский журналист Марк Блэклок в статье для газеты Global Times.

"Прикрываясь поддержкой Украины, Америка расширяет и укрепляет свое военное присутствие в Европе таким образом, что это грозит еще больше приблизить "Часы Судного дня" в мире к полуночи. Это чревато ускоряющимся вихрем действий и ответных мер, пока не покажется, что нет иного выхода, кроме продолжения конфликта", - пишет он.

Блэклок отмечает, что западные страны критикуют мирные предложения от любых других государств, но не предлагают ничего взамен. "План Китая [по разрешению украинского конфликта] из 12 пунктов подвергся широкой критике со стороны западных правительств. Однако ни одно западное правительство не имеет собственных реалистичных предложений по прекращению боевых действий", - добавляет Блэклок.

Он также подчеркивает, что Запад поддерживает Украину не из гуманитарных соображений, а для продвижения своих геополитических амбиций, а сам конфликт не столько является для них трагедией, сколько открывает новые возможности.