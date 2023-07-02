Правозащитники заявили о гибели 51 мигранта при попытке доплыть до Канарских островов

По словам активистки Элены Малено, четыре человека выжили

МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. Правозащитная организация Caminando Fronteras заявила о гибели 51 мигранта в результате крушения судна, на котором они пытались доплыть до Канарских островов. С таким утверждением выступила в Twitter активистка Элена Малено.

По ее версии, судно вышло из города Тан-Тан. "Крушение на канарском маршруте привело к смерти 51 человека, среди них 11 женщин и 3 детей", - написала Малено в ночь на воскресенье. По ее версии, четыре мигранта выжили, они были госпитализированы.

По данным МВД Испании, с января по май 2023 года на Канарские острова прибыли более 4,4 тыс. нелегалов. Это почти на 47% меньше показателя за аналогичный период 2022 года.