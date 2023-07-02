В КНР заявили, что страны мира должны разрешать конфликты путем диалога и консультаций

По словам заместителя председателя Китая Хань Чжэна, это необходимо для укрепления взаимного доверия, разрешения споров и безопасности

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Международное сообщество обязано разрешать конфликты с помощью диалога и консультаций, практиковать многосторонность и инклюзивность. Об этом в воскресенье заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе XI Форума глобального мира в Пекине.

"Нужно разрешать конфликты путем диалога и консультаций. Международное сообщество, особенно влиятельные крупные державы, должны недвусмысленно содействовать миру, способствовать переговорам и посредничеству в соответствии с потребностями и пожеланиями заинтересованных стран", - сказал Хань Чжэн.

Он также отметил необходимость использовать диалог, чтобы укреплять взаимное доверие, разрешать споры и добиваться безопасности.

Хань Чжэн призвал глобальное сообщество практиковать многосторонность и инклюзивность в международных отношениях, придерживаться принципов взаимной выгоды, взаимного уважения и независимости.

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года университетом Цинхуа. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В 2023 году он проходит с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия: "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".