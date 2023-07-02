СМИ: во Франции за ночь задержали более 700 участников беспорядков

По информации France Info, в Париже и пригородах число задержанных составило около 200 человек

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Французская полиция и жандармерия задержали в течение ночи на воскресенье более 700 участников массовых беспорядков, охвативших страну после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. Об этом сообщила радиостанция France Info.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 08:00 (9:00 мск) "по всей стране задержано 719 человек".

France Info также информирует, что в Париже и пригородах было задержано около 200 человек.

По данным МВД страны, в ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали 45 полицейских и жандармов.

"Решительные действия под управлением префектов полиции позволили сделать минувшую ночь более спокойной, чем предыдущие", - указали в ведомстве.