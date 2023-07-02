2 июля, 07:15

В Израиле заявили о поражении ночью батареи ПВО в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты

Согласно заявлению Армии обороны страны, истребители также поразили дополнительные цели в этом районе

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что ночью израильские истребители нанесли удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты по территории еврейского государства.

"Ночью (в воскресенье) истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты из Сирии по территории Израиля ранее той же ночью. Кроме того, истребители поразили дополнительные цели в этом районе", - говорится в заявлении.

Как установило первоначальное расследование, ракета, запущенная ночью из Сирии по территории Израиля, взорвалась над израильской территорией.

"Сообщений о пострадавших не поступало, никаких специальных инструкций для гражданских лиц в израильском тылу не издавалось", - добавили военные. 

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