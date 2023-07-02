СМИ: Европе придется заплатить еще большую цену за произвол НАТО и конфронтацию с Россией

По словам обозревателя газеты Народно-освободительной армии Китая "Цзефанцзюньбао", европейская экономика пострадает еще сильнее, а политические, социальные, культурные и расовые проблемы в ЕС обострятся, если кризис продолжится

ГОНКОНГ, 2 июля. /ТАСС/. Европейским странам со временем придется заплатить еще большую цену за новые витки напряженности с Россией, вызванные маневрами Air Defender и произволом НАТО в Европе. Такую точку зрения высказал обозреватель газеты Народно-освободительной армии Китая "Цзефанцзюньбао".

"Конфликт между Россией и Украиной уже спровоцировал мировой продовольственный и энергетический кризис. Если новый виток кризиса будет продолжаться на протяжении длительного времени, европейская экономика пострадает еще сильнее, а политические, социальные, культурные и расовые проблемы в Европе только обострятся. Странам Европы, когда придет время, придется заплатить за это еще большую цену, и этот произвол со стороны НАТО повлияет на все страны мира", - указал он.

Как отмечается в материале, история показывает, что любые крупные маневры НАТО приводили к ответным учениям со стороны России. Кроме того, автор отмечает, что Германия играет ключевую роль в этих маневрах. В этой связи он указывает, что деградация отношений между РФ и ФРГ напрямую ведет к усилению конфронтации между Москвой и НАТО.

"Россия и Германия традиционно являются европейскими державами, поэтому деградация российско-германских отношений вплоть до долгосрочного противостояния в будущем ввергнет Европу в геополитический и экономический кризис. И от этого нового, но еще более затяжного и глубокого кризиса европейским странам будет негде спрятаться", - указывает автор статьи.

Самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender проходили в Германии с 12 по 23 июня. Согласно их легенде, альянс отражал удар потенциального противника "с востока", условно обозначаемого как OCCASUS. В маневрах приняли участие около 10 тыс. военных, 6 тыс. из них из Германии. За время учений в воздух поднялись около 250 самолетов.