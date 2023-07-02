МИД Ирана призвал своих граждан воздержаться от поездок во Францию на фоне беспорядков

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи призвал французские власти положить конец вооруженным столкновениям

ТАСС, 2 июля. Министерство иностранных дел Ирана призвало своих граждан по возможности воздержаться от поездок во Францию на фоне вспыхнувших там беспорядков. С таким заявлением выступил в воскресенье официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Насер Канани Чафи.

"В связи с нестабильной и непредсказуемой ситуацией во Франции просим наших соотечественников, проживающих в этой стране, не покидать свои дома без крайней необходимости и избегать районов, где происходят столкновения, - приводит его слова официальный Telegram-канал МИД Ирана. - Мы также рекомендуем гражданам исламской республики воздержаться от поездок во Францию в текущей ситуации".

Пресс-секретарь МИД Ирана также призвал французские власти положить конец вооруженным столкновениям и "соблюдать принципы уважения человеческого достоинства, свободы выражения мнений и права граждан на мирный протест".

Как отмечает агентство Agence France-Presse со ссылкой на МВД страны, в ходе беспорядков, произошедших в ночь на воскресенье, французская полиция задержала около 719 участников.