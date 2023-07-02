СМИ: Иран и Египет восстановят прямое авиасообщение в августе

По сведениям агентства Tasnim, Ирак больше не будет использоваться в качестве транзитной остановки для полетов

ДУБАЙ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Ирана и Египта намерены в августе восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. Об этом сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim.

По сведениям Ассоциации авиаперевозок и туристических услуг Ирана, первый за долгие годы самолет выполнит прямой рейс по маршруту Тегеран - Каир через 45 дней. Ирак больше не будет использоваться в качестве транзитной остановки для полетов между Ираном и Египтом.

Связи между Каиром и Тегераном были разорваны в 1980 году после Исламской революции, когда Египет предоставил убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви. Кроме того, на двусторонних отношениях сказалось подписание арабской республикой мирного соглашения с Израилем. Курс на нормализацию отношений страны взяли лишь в 2010 году, но официально они так и не восстановлены.

В начале мая издание Al-Araby Al-Jadeed сообщило со ссылкой на источники, что Оман выступил с посреднической инициативой, чтобы способствовать восстановлению отношений между Ираном и Египтом. 21 мая султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид посетил Каир и провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Через неделю глава султаната прибыл с официальным визитом в Тегеран, где встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. 30 мая представитель правительства исламской республики Али Бахадори Джахроми заявил, что Раиси поручил МИД принять необходимые меры для восстановления дипломатических отношений с Египтом.