После нападения на дом мэра парижского пригорода возбудили дело о покушении на убийство

По информации France Info, неизвестные попытались протаранить на машине дом, где находились жена главы муниципалитета и его двое детей

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено после нападения на дом мэра парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз в ходе беспорядков, охвативших Францию после гибели 17-летнего водителя, отказавшего выполнить требования полиции. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info.

Как указывает радиостанция, уголовное дело "возбуждено прокуратурой города Кретей". Об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось, указывает радиостанция. Нападение произошло в 01:30 (02:30 мск), когда мэр коммуны находился на рабочем месте. Неизвестные попытались протаранить на машине дом, где находились жена главы муниципалитета и его двое детей. В ходе нападения жена, а также один из детей получили ранения. Женщина госпитализирована, помощь ребенку была оказана на месте. Глава коммуны поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые смогли оперативно вмешаться в ситуацию и остановить нападение.

По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. В том числе более 300 человек были задержаны в Париже и пригородах, 55 человек - в Марселе и 34 - в Лионе.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ночь на воскресенье в стране будут дежурить 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь. При этом особое внимание будет уделено Марселю и Лиону, где предшествующей ночью произошли самые крупные беспорядки.

В ходе беспорядков, произошедших в ночь на субботу, были задержаны более 1,3 тыс. нарушителей. По словам министра юстиции Франции Эрика Дюпона-Моретти, треть задержанных - несовершеннолетние. В ходе стычек в ночь на субботу пострадали 79 полицейских и жандармов.

Сотрудник полиции, который 27 июня произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование. Похороны погибшего прошли в субботу.