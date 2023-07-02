СМИ: в Чехии предъявили обвинение присоединившемуся к ВСУ без разрешения властей

Лукашу Пашкуляку грозит до пяти лет заключения

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Полиция Чехия предъявила гражданину страны Лукашу Пашкуляку обвинение в присоединении к одному из добровольческих батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) без разрешения президента республики. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал seznam.cz.

Обвиняемый, согласно порталу, признал, что не обратился за разрешением к главе государства, так как представители властей в устных заявлениях гарантировали освобождение от уголовной ответственности граждан, которые присоединятся к защите Украины, поэтому не считает себя виновным. Пашкуляк также утверждает, что не принимал участие в боевых действиях с оружием в руках.

В случае признания виновным ему грозит до пяти лет заключения.

Чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Это правило может распространяться на имеющих вид на жительство иностранцев.

После 24 февраля 2024 года возглавлявший на тот момент Чехию Милош Земан выдал, по данным портала, 133 разрешения присоединиться к ВСУ. Сменивший его в марте 2023 года на посту президента Петер Павел предоставил одно такое разрешение.

Полиция также обвинила Пашкуляка в попытке в конце 2021 года присоединиться к участвующим в сирийском конфликте курдским подразделениям YPG (отряды самообороны). Он направился в Ирак, где пробыл 10 дней, но не смог вступить в контакт с YPG и 3 января 2022 года вернулся домой. В этом случае против него выдвинуто обвинение "в поддержке и пропаганде терроризма", за что предусмотрено до 15 лет тюрьмы.