2 июля, 08:28,
обновлено 2 июля, 09:24

В Израиле сообщили, что закупят в США еще 25 самолетов F-35

REUTERS/ Amir Cohen
Истребитель F-35
© REUTERS/ Amir Cohen

Как отметили в пресс-службе Минобороны еврейского государства, Израиль намерен довести общий парк этих машин до 75

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Израиль принял решение приобрести у США еще 25 истребителей F-35, чтобы сформировать третью эскадрилью из этих машин и довести их общий парк до 75. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны еврейского государства.

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"Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35. Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin. Это приобретение расширит парк этих самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75", - говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что "стоимость сделки составляет около $3 млрд, она финансируется из фондов американской помощи [Израилю]". Как пояснили в министерстве, "миссия Минобороны Израиля в США направит официальное письмо-запрос в Управление совместной программы F-35", что "облегчит одобрение и подписание сделки в ближайшие месяцы". В ведомстве указали, что "в рамках первоначального межправительственного соглашения производитель самолетов Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney обязались привлечь израильскую оборонную промышленность к производству продаваемых авиационных компонентов".

Израиль в 2010 году принял решение закупать в США самолеты F-35. Первые два таких истребителя приземлились на израильской базе Неватим в декабре 2016 года, через год армия завершила процедуру приемки и объявила о начале оперативного применения приобретенных машин.

По подсчетам газеты The Jerusalem Post, поставка последнего из уже заказанных в США 50 самолетов должна быть осуществлена в 2024 году. 

Теги:
СШАИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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