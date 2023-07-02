Newsweek: Россия узнала, что у Запада практически закончились Stinger для ВСУ

По словам военного эксперта Аллана Орра, украинские войска без прикрытия с воздуха "не могут пройти сквозь строй российских мин и артиллерии"

ТАСС, 2 июля. Военный эксперт Аллан Орр заявил, что у Запада практически не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом он в субботу заявил газете Newsweek.

"Stinger практически закончились, Россия теперь это знает", - рассказал он.

Орр также отметил, что это затруднило контрнаступление Украины, потому что украинские войска без прикрытия с воздуха "не могут пройти сквозь строй российских мин и артиллерии". Эксперт подчеркнул, что без Stinger бойцы ВСУ оказываются легкой мишенью для ударных вертолетов.

Ранее американская компания Raytheon решила нанять вышедших на пенсию специалистов, чтобы наладить производство ПЗРК Stinger. 27 июня ПЗРК Stinger в очередной раз вошли в выделенный Пентагоном пакет военной помощи Киеву объемом $500 млн. Пакет включает также снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.