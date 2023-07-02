СМИ: Тайвань увеличит производство противокорабельных ракет в пять раз

На эти цели власти острова планируют выделить около $1,84 млрд

ГОНКОНГ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Тайваня планируют выделить 57,3 млрд новых тайваньских долларов (около $1,84 млрд) на пятикратное увеличение годового производства противокорабельных крылатых ракет к 2026 году. Как сообщила в воскресенье газета "Тайбэй шибао", программа утверждена в ответ на активизацию ВМС Китая в районе острова.

По его данным, сейчас промышленность острова способна производить около 200 противокорабельных ракет в год. В их числе около 130 ракет Hsiung Feng II и Hsiung Sheng, которые собираются на одной производственной линии, а также около 70 ракет Hsiung Feng III. Как сообщил источник издания в оборонном ведомстве, в этом году планируется начать массовое производство усовершенствованной модификации Hsiung Feng II, радиус действия которой расширен с 200 до 400 км. Производство других типов крылатых ракет также будет увеличено.

По данным собеседника издания, в текущем году на эти цели будет выделено 15,5 млрд новых тайваньских долларов (около $497,83 млн). В 2024 году бюджетные ассигнования по этой статье будут увеличены до 19,8 млрд новых тайваньских долларов (порядка $635,4 млн). При этом, как отмечает газета, объемы финансирования достигнут пика в 2025 году: программа предусматривает вложение около 22 млрд новых тайваньских долларов ($706 млн). К 2026 году промышленность острова должна ежегодно выпускать около 1 тыс. противокорабельных ракет.

Как указывает "Тайбэй шибао", такие меры приняты в ответ на наращивание материковым Китаем производства военных кораблей, а также участившиеся учения ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатывается блокада острова.

Темпы производства

В понедельник газета сообщила о том, что оборонная промышленность Тайваня планирует увеличить в текущем году производство ракет всех типов до 1 тыс. единиц. В общей сложности на программу с 2022 по 2026 год будет выделено 228,9 млрд новых тайваньских долларов (около $7,4 млрд).

Одним из наиболее дальнобойных видов таких систем на вооружении Тайваня считается крылатая ракета класса "поверхность - поверхность" Hsiung Feng 2E. По оценке военно-аналитического журнала Kanwa Defense Review, дальность их действия может составлять до 1 500 км.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.