Основатель общины Св. Эгидия считает, что никто не ищет урегулирования на Украине

По словам Андреа Риккарди, разговоры идут "только об оружии"

РИМ, 2 июля. /ТАСС/. Основатель католической общины Святого Эгидия, бывший министр по молодежной политике и семье Италии Андреа Риккарди считает, что в мире не пытаются найти пути для урегулирования на Украине, говоря только об оружии.

"Их [возможности для достижения мира на Украине] не ищут уже несколько месяцев, а говорят только об оружии. Святой престол начал миссию по гуманитарным вопросам, которая ищет пути диалога, но я считаю, что каждый обязан искать пути для начала переговоров, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете La Stampa.

Комментируя выход своей книги "Крик о мире", Риккарди отметил, что задается в ней вопросом, "не следует ли больше инвестировать в дипломатические инициативы". "Я написал эту книгу, потому что мне кажется, что мы слишком привыкли к войне. Она рассматривается почти как инструмент для решения конфликтов. Для некоторых людей это почти игра", - полагает бывший итальянский министр.