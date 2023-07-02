2 июля, 09:28
Беспорядки во Франции

СМИ: в Париже пострадали двое полицейских при стрельбе в ходе беспорядков

По сведениям телеканала BFM, они получили легкие травмы, так как были в бронежилетах

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство после того, как двое полицейских в Париже попали под обстрел при пресечении беспорядков в ночь на воскресенье. Об этом сообщил телеканал BFM.

Читайте также
Что известно о протестах во Франции

В сообщении отмечается , что, "по предварительным данным, по сотрудникам полиции открыли огонь из пневматического оружия". Благодаря тому, что полицейские были в бронежилетах, они получили лишь легкие травмы.

Инцидент произошел на юге Париже в районе 02:00 (03:00 мск).

По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Ранее, во время беспорядков, произошедших в ночь на субботу, были задержаны более 1,3 тыс. нарушителей. По словам министра юстиции Франции Эрика Дюпона-Моретти, треть задержанных - несовершеннолетние. В ходе стычек в ночь на субботу пострадали 79 полицейских и жандармов.

Сотрудник полиции, который 27 июня произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование. Похороны погибшего прошли в субботу. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация