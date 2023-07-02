2 июля, 09:46,
обновлено 2 июля, 09:58
Беспорядки во Франции

СМИ: Макрон проведет совещание по борьбе с беспорядками во Франции

По сведениям телеканала BFM, во встрече вечером 2 июля "в Елисейском дворце примут участие премьер-министр Элизабет Борн, глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти"

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье вечером проведет совещание по борьбе с беспорядками, захлестнувшими республику после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом сообщил телеканал BFM.

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Как отмечается в сообщении, во встрече "в Елисейском дворце примут участие премьер-министр Элизабет Борн, глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти".

По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Среди наиболее серьезных инцидентов, произошедших за прошедшую ночь, является нападение на дом мэра одного из парижских пригородов. В ходе атаки пострадали жена главы коммуны и один из его детей. Также в Париже сотрудники полиции попали под обстрел. По каждому из этих случаев возбуждены уголовные дела. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБеспорядки во Франции
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