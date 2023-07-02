Президент Южной Кореи призвал Министерство объединения страны пересмотреть подход к КНДР

Как отметил Юн Сок Ёль, ведомству "следует исполнять свои обязанности в соответствии с конституционными принципами, согласно которым объединение должно основываться на либеральном демократическом порядке"

СЕУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Министерству объединения Республики Корея следует перестать играть роль "ведомства по оказанию помощи" КНДР. Об этом заявил в воскресенье южнокорейский президент Юн Сок Ёль, сообщает агентство Yonhap.

"До настоящего момента министерство объединения работало так, как будто это департамент по поддержке Северной Кореи, такого больше быть не должно. Для министерства объединения настало время перемен", - передала слова президента сотрудница его администрации Ким Ын Хе.

"Теперь министерству следует исполнять свои обязанности в соответствии с конституционными принципами, согласно которым объединение должно основываться на либеральном демократическом порядке", - добавил южнокорейский лидер. По его мнению, объединение, к которому следует стремиться южнокорейским чиновникам, должно "улучшить жизнь населения Юга и Севера".

Как пояснила Ким Ын Хе, Юн Сок Ёль провел встречу с сотрудниками своего аппарата в связи с планируемой сменой главы ведомства, которое курирует связи с Пхеньяном. 29 июня в рамках перестановок в правительстве президент предложил на эту должность кандидатуру профессора кафедры политологии и дипломатии Женского университета Сонсин Ким Ён Хо, известного своими консервативными взглядами и жестким подходом к КНДР.

Yonhap указывает, что в настоящее время министерство объединения отдает приоритет межкорейским обменам и попыткам сближения с Пхеньяном. "Ведомство будет по большей части анализировать и реагировать на последние тенденции в Северной Корее и заниматься вопросами, связанными с правами человека", - объяснил слова президента другой сотрудник администрации. В прошлом Ким Ён Хо был специальным представителем МИД Республики Корея по правам человека.