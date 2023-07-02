Суданский спецназ заявил, что сбил принадлежавший ВС страны военный самолет

По данным Сил быстрого реагирования, это произошло над пригородом Хартума Бахри

ТАСС, 2 июля. Силы быстрого реагирования (СБР, спецназ) Судана объявили, что сбили военный самолет МиГ, принадлежавший вооруженным силам страны, над пригородом Хартума Бахри.

"Сегодня, в воскресенье, силы быстрого реагирования сбили военный самолет МиГ, принадлежавший сторонникам прежнего режима (имеются в виду ВС Судана - прим. ТАСС) в районе Бахри", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении СБР.

Информации о судьбе экипажа сбитого самолета спецназ не привел.

Сторонники СБР заявили, что авиация ВС Судана в воскресенье нанесла удар по жилым кварталам в Хартуме и его пригородах. В результате атаки несколько десятков человек погибли и пострадали, их точное число неизвестно. В армии Судана это заявление пока не комментировали.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.