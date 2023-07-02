2 июля, 10:36

Глава МИД Австрии заявил, что Россия остается частью истории и культуры Европы

Александер Шалленберг призвал проявлять дальновидность в отношениях с Москвой

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Россия остается неотъемлемой частью европейской истории и культуры, ее нельзя отменить. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

"География не изменится, Россия останется нашим крупнейшим соседом в Европе, она остается частью европейской истории и культуры", - сказал политик.

По его словам, об отмене России речи не идет. Дипломат отметил, что в отношениях с РФ нужно проявлять дальновидность. "Когда начались дискуссии о запрете на выдачу виз для 144 млн россиян, я сказал нет", - напомнил Шалленберг. 

Теги:
АвстрияШалленберг, Александер
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