Полиция Парижа усилит охрану мэра пригорода столицы

Его семья ранее пострадала от нападения

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Полиция обеспечит усиленную защиту мэра парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз, семья которого пострадала от нападения на их дом в ночь на воскресенье в ходе беспорядков. Об этом заявил префект парижской полиции Лоран Нуньес в воскресенье в эфире телеканала BFM.

"Естественно, мы обеспечим [мэру коммуны] усиленную охрану", - сказал Нуньес, подчеркнув, что, совершив нападение на дом, где проживала семья мэра пригорода, злоумышленники "перешли черту".

Глава столичной полиции также выразил свою поддержку мэру и его семье.

Нападение на дом мэра коммуны произошло в ночь на воскресенье, когда глава муниципалитета находился на рабочем месте. Неизвестные сперва попытались протаранить дом, где находилась семья главы коммуны, а после поджечь это здание при помощи фейерверков. Спасаясь от нападения, жена и один из двоих детей мэра получили травмы. Жена госпитализирована, помощь ребенку оказана на месте. Атака была прекращена благодаря оперативному прибытию стражей порядка.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Полицейские ведут поиск злоумышленников, вместе с тем, об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось.