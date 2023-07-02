МВД Польши заявило о дополнительной отправке 500 силовиков на границу с Белоруссией

По словам главы ведомства Мариуша Каминьского, эти силы "присоединятся к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военнослужащих, обеспечивающих безопасность" этой польской границы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение отправить на границу с Белоруссией 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter глава МВД страны Мариуш Каминьский.

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об укреплении наших сил группой 500 сотрудников полиции из отдела профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений", - написал он.

Как указал министр, эти силы "присоединятся к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военнослужащих, обеспечивающих безопасность этой границы Польши".

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на польско-белорусской границе осенью 2021 года, когда мигранты тысячами пытались проникнуть на польскую территорию. Всего за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.

В последние месяцы численность нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в республику, составляла не более нескольких десятков человек в день. За весь 2022 год было зафиксировано 15,7 тыс. таких попыток. Большинство из них польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

В последние дни власти Польши считают дополнительным дестабилизирующим фактором на польско-белорусской границе ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер". По мнению польских властей, потенциальное прибытие в Белоруссию членов этого формирования может усилить напряженность на границе. Как предполагают в Варшаве, вагнеровцев могут использовать для организации нового наплыва нелегальных мигрантов и попыток массового пересечения границы.