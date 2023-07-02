В Австрии заявили, что конфискация активов РФ в ЕС не должна противоречить нормам права

По словам главы МИД страны Александера Шалленберга, в противном случае любое решение можно будет оспорить в суде

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. ЕС при рассмотрении вопроса о конфискации российских активов должен следовать нормам права, в противном случае любое решение можно будет оспорить в суде. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

"Конфискация - это серьезное вмешательство в права. Нужно сделать так, чтобы потом ее нельзя было оспорить в Европейском суде <...>. Здесь любое решение, будь то санкции или использование замороженных финансовых средств, можно оспорить в Люксембурге в Европейском суде. И если суд отменит решение, то это станет ответным ударом и, можно сказать, позором", - сказал глава МИД.

По его словам, страны ЕС должны отстаивать международный порядок, основанный на праве.

Еврокомиссия с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискацию замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года Еврокомиссия начала активную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной. По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действия западных стран по отношению к активам Москвы не получается упаковать в нормы международного права, а все попытки это легитимизировать обречены на провал.