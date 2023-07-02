Префект парижской полиции считает, что вводить чрезвычайное положение пока преждевременно

Также отсутствует необходимость в установлении комендантского часа, отметил Лоран Нуньес

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Парижа пока обладают достаточными ресурсами для подавления беспорядков без введения чрезвычайного положения и комендантского часа в столице Франции. Такое мнение высказал в воскресенье префект парижской полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFM.

"Введение чрезвычайного положения на данном этапе не кажется необходимым", - сказал Нуньес, добавив, что такого же мнения он придерживается по поводу возможности установления комендантского часа.

Вместе с тем он добавил, что введенные ранее ограничения на движение общественного транспорта в столичном регионе после 21:00 (22:00 мск) будут применены и в предстоящую ночь.

Нуньес также предупредил, что, несмотря на некоторое сокращение масштабов беспорядков минувшей ночью, "радоваться победе" пока преждевременно. "Очевидно, что мы сохраняем максимальный уровень бдительности", - подчеркнул глава столичной полиции, отметив, что среди участников беспорядков присутствуют активисты движения "желтых жилетов".