Вучич заявил о планах Приштины синхронизировать нападение на сербов с новой атакой Киева

Президент Сербии отметил, что Украина рассматривает контрнаступление как шаг, который "изменит ход войны"

БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Премьер непризнанного Косова Альбин Курти планирует организовать новое нападение на сербов в то же время, когда Киев устроит новую атаку в рамках контрнаступления, которая может состояться до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в воскресенье заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях - одно в направлении Бахмута (украинское название Артемовска - прим. ТАСС), а другое, гораздо более значительное - в сторону Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что у них есть несколько десятков бригад <..> Я не говорю здесь о том, что болею за кого-то, я просто думаю, что это произойдет. Конечно, с огромными жертвами, - заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva. - Когда это начнется, вы увидите наступательную операцию Курти на Косово. <...> Боюсь, что террор станет еще сильнее. Он представляет себя в роли [президента Украины Владимира] Зеленского, нового албанского лидера, который объединит все албанские земли".

Сербский президент отдельно отметил, что Украина рассматривает контрнаступление как шаг, который "изменит ход войны" и позволит получить "билет для вступления в НАТО", что особенно важно в преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявлял, что премьер непризнанного Косова занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах и одновременно мечтает выступать в образе жертвы, как Зеленский, отводя Белграду роль агрессора.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.