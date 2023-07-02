Глава МИД Австрии заявил об отсутствии диалога с РФ на "официальном уровне"

Александер Шалленберг отметил, что в Москве по-прежнему открыто посольство страны, а в Вене работает российское посольство

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Вена и Москва не ведут переговоров на официальном уровне. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

"На официальном уровне - нет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о наличии такого диалога.

Он отметил, что в Москве по-прежнему открыто посольство Австрии, а в Вене работает посольство РФ. "Здесь больше нечего добавить", - подытожил политик.

В мае этого года Шалленберг заявил, что Австрия поддерживает контакты с Россией по неофициальным каналам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что Москва с удивлением узнала о том, что якобы поддерживает какие-либо неформальные каналы общения с Веной. Она отметила, что предмета для неформального диалога Москвы и Вены сейчас нет.