Вучич заявил, что Сербия проводит самостоятельную политику

По словам президента республики, Сербия не будет вводить санкции против России

БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна самостоятельна в выборе проводимой политики и не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки желаниям других.

"Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года, несмотря на усилия всех этих мастеров пудинга объяснить нам, как это выглядит", - отметил сербский лидер в воскресенье в эфире телеканала TV Prva, уточнив, что часть политиков регулярно посещают западные посольства, заходя туда "на пудинг" и для критики действий властей.

"Я горжусь тем, что у нас есть своя политика, независимое государство, и мы принимаем решения в интересах Республики Сербия", - заключил глава государства.

Вучич подчеркивал ранее, что он горд тем, что республика придерживается самостоятельной и независимой политики и единственная в Европе не ввела санкции против России.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.