На Украине потребовали лишить Балицкого депутатского мандата облсовета

В министерстве по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины выразили недоумение сложившейся ситуацией, в том числе потому, что ранее Балицкого заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины выяснило, что врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий до сих пор числится в реестрах как украинский депутат.

"Евгений Балицкий формально до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета. Обращаемся с требованием лишить его депутатского мандата, ведь эта ситуация позорна", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В министерстве выразили недоумение сложившейся ситуацией, в том числе потому, что на Украине Балицкого заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. 29 июня украинский суд признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса - об участии в организации "незаконных референдумов" группой лиц, а также об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или границы Украины по предварительному сговору.

Президент России Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября 2022 года там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей.