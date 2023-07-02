2 июля, 11:48
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

В Австрии заявили, что приняли меры для защиты российских учреждений

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

По словам главы австрийского МИД Александера Шалленберга, правительство республики должно заботиться о сохранении стабильности, "когда самый большой сосед Европы переживает мятеж"

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Австрия в связи с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" приняла меры для обеспечения безопасности российских и украинских учреждений на своей территории. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел республики Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

Читайте также
Трансляция
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Речь идет о принятии соответствующих мер, чтобы защитить украинские и российские учреждения здесь в Австрии. Мы как страна, принимающая международные представительства, обязаны это делать", - сказал он.

По словам дипломата, правительство республики должно заботиться о сохранении стабильности, "когда самый большой сосед Европы переживает мятеж".

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер назвал события в РФ "внутрироссийским конфликтом", заявив, что нельзя допустить его переноса на территорию Австрии. 

Теги:
АвстрияРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация