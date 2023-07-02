В Австрии заявили, что приняли меры для защиты российских учреждений

По словам главы австрийского МИД Александера Шалленберга, правительство республики должно заботиться о сохранении стабильности, "когда самый большой сосед Европы переживает мятеж"

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Австрия в связи с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" приняла меры для обеспечения безопасности российских и украинских учреждений на своей территории. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел республики Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

"Речь идет о принятии соответствующих мер, чтобы защитить украинские и российские учреждения здесь в Австрии. Мы как страна, принимающая международные представительства, обязаны это делать", - сказал он.

По словам дипломата, правительство республики должно заботиться о сохранении стабильности, "когда самый большой сосед Европы переживает мятеж".

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер назвал события в РФ "внутрироссийским конфликтом", заявив, что нельзя допустить его переноса на территорию Австрии.