Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма во время беспорядков во Франции

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отметил, что государство решительно осуждает эти атаки и поддерживает французское правительство в его борьбе с такой агрессией

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Израиля обеспокоены ростом антисемитских настроений во Франции, который проявляется в ходе массовых беспорядков последних дней. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в воскресенье на еженедельном заседании правительства, сообщила его канцелярия.

"Правительство [Израиля] с крайней обеспокоенностью наблюдает за проявлениями и волнами антисемитизма, прокатывающимися по Франции. В последние дни мы видели преступные нападения на еврейские цели [во Франции]. Мы решительно осуждаем эти атаки и поддерживаем французское правительство в его борьбе с антисемитизмом", - сказал израильский премьер.

Массовые акции, сопровождающиеся насилием и грабежом магазинов, начались во Франции после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. Сотрудник полиции, который произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование. Похороны погибшего прошли в субботу.

По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Для обеспечения порядка было мобилизовано 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь.

В Нантере, ставшем одним из эпицентров беспорядков, толпа погромщиков среди прочего обезобразила мемориал, посвященный памяти 200 тыс. человек, депортированных из Франции в нацистские концлагеря в годы Второй мировой войны. Вандалы разрисовали мемориал граффити с агрессивными лозунгами в адрес французской полиции и сбросили с находящегося рядом с памятником флагштока флаг Франции, растоптав его. Этот инцидент привлек большое внимание израильских СМИ, которые усмотрели в случившемся проявление антисемитизма.