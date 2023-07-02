Замглавы администрации Тайваня обвинили в клевете

Кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи обвинил своего конкурента на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ в клевете из-за скандала вокруг детского сада в городе Синьбэй

ГОНКОНГ, 2 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи обвинил в клевете своего конкурента от правящей партии, действующего заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Как сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство острова, он подал официальную жалобу в прокуратуру.

Политик обвинил своего конкурента на выборах главы администрации Тайваня в клевете из-за скандала вокруг детского сада в городе Синьбэй. Родители троих детей написали заявление в полицию, обвинив администрацию дошкольного учебного заведения в том, что они давали детям неизвестные медицинские препараты. В образцах крови 8 из 36 детей были обнаружены следы психотропного средства их группы барбитуратов - фенобарбитала. После этого родители обратились в прокуратуру, однако более точные химико-токсикологические анализы волос 36 детей не подтвердили наличие фенобарбитала.

Однако еще до публикации окончательных результатов анализов замглавы администрации Тайваня Лай Циндэ и официальный представитель его предвыборного штаба Дай Вэйшань обвинили кандидата от партии Гоминьдан Хоу Юи в том, что тот, являясь мэром города Синьбэй, пытается замять это дело и не может надлежащим образом урегулировать скандал. После того, как анализы не подтвердили наличие психотропных веществ, партия Гоминьдан в ответ обвинила Лай Циндэ в клевете и попытке набрать политические очки на скандале, а также призвала его в течение суток принести публичные извинения общественности, иначе он будет нести юридическую ответственность.

Демократическая прогрессивная партия Тайваня, которую представляет Лай Циндэ, после этого указала, что уважает результаты проверки прокуратуры, однако отметила, что расследование по этому делу еще не закончено. Кроме того, некоторые родители заявили о том, что закажут повторный анализ в другой лаборатории.

Скандал вокруг детского сада может оказаться влияние на популярность политиков накануне намеченных на январь следующего года выборов главы администрации Тайваня. Лай Циндэ является одним из основных кандидатов: в июне он лидировал в последних опросах общественного мнения - его поддержали 36,5% респондентов. У кандидата от выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи на фоне этого скандала вокруг детского сада показатель поддержки в июне снизился до 20,4%, продемонстрировал падение на 7,2 процентных пункта.