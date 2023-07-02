Глава Минобороны Италии считает "тревожной ситуацией" происходящее во Франции

Как заявил Гуидо Крозетто, "нужно извлечь урок" из случившегося

РИМ, 2 июля. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал тревожной ситуацию во Франции, где продолжаются массовые беспорядки после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции.

"Ситуация очень тревожная, и [французскому] правительству трудно с ней справиться, - приводит слова Крозетто в воскресенье газета Il Fatto Quotidiano. - Мы надеемся, что это скоро закончится, потому что насилие, свидетелями которого мы являемся, неприемлемо. Оно затрагивает не только часть учреждений, но и граждан".

Министр полагает, что из происходящего во Франции "нужно извлечь урок". "С неравенством, созданным за последние 20 лет, необходимо серьезно бороться, и Европа должна сыграть в этом свою роль, - добавил Крозетто. - Есть Европа рынков, правил, Европа людей и народов. Европа людей и народов существует тогда, когда последние, из французских или из наших пригородов, не остаются позади".