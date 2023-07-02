Зеленский сообщил, что обсудил в Одессе оперативную обстановку в Черном море

Президент Украины заслушал доклад командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский посетил Одессу, где заслушал доклад командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапы и обсудил оперативную обстановку в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня - Одесса. Доклад командующего ВМС ВС Алексея Неижпапы. [Обсуждалось] много важных тем, оперативная обстановка в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегия развития ВМС в военное время и в послевоенный период", - говорится в сообщении.

Также обсуждались промежуточные результаты и перспективы развития программы морских беспилотников и ракетной программы. Кроме того, командующий ВМС доложил Зеленскому о работе по созданию корпуса морской пехоты.