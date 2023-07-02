2 июля, 12:56
Беспорядки во Франции

Полиция будет использовать беспилотники для наблюдения за порядком в Париже и пригородах

Распоряжение префектуры разрешило съемку, запись и передачу изображений с помощью дронов с 18:00 2 июля до 06:00 3 июля

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Префектура парижской полиции разрешила использовать беспилотники для наблюдения за порядком в столице и соседних с ней департаментах предстоящей ночью. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

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"Распоряжение префектуры разрешает съемку, запись и передачу изображений с помощью дронов в Париже, некоторых коммунах департамента 92, на всей территории департамента 93 с 18:00 (19:00 мск) сегодняшнего вечера до 06:00 (07:00 мск) утра понедельника, 3 июля", - сказано в тексте.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу. Похороны погибшего прошли в субботу.

По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Для обеспечения порядка было мобилизовано 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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