Мэры французских коммун проведут митинги по всей стране против беспорядков

Они также намерены продолжать "работу по восстановлению порядка"

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Главы коммун городов Франции проведут в понедельник митинги перед зданиями мэрий, чтобы выразить свою позицию против беспорядков. Об этом сообщил в воскресенье глава Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар в эфире телеканала TF1.

"Ассоциация приняла решение призвать к мобилизации муниципальных советников и население, - сказал Лиснар. - Мы не опускаем руки".

По его словам, акции пройдут в понедельник в 12:00 (13:00 мск) "перед зданиями мэрий". "Мы включим сирены, - отметил руководитель ассоциации. - Мы также будем продолжать нашу каждодневную работу по восстановлению порядка".

Наиболее серьезной атаке за последние дни подвергся мэр парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз. Нападение на его дом произошло в ночь на воскресенье, когда глава муниципалитета находился на рабочем месте. Неизвестные сперва попытались протаранить дом, где находилась семья мэра, а после поджечь здание при помощи фейерверков.

Спасаясь от нападения, жена и один из двух детей мэра получили травмы. Супруга госпитализирована, помощь ребенку оказана на месте. Атака была прекращена благодаря оперативному прибытию стражей порядка. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Полицейские ведут поиск злоумышленников, однако об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось.

Еще один инцидент произошел в коммуне Ля-Риш (регион Центр - Долина Луары). Несколько погромщиков пробрались на приусадебный участок главы муниципалитета и попытались поджечь его служебный автомобиль. По факту нападения в полицию направлена жалоба.