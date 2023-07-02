2 июля, 13:18

В Нидерландах прокомментировали нападение на посольство Белоруссии

Как считает голландский депутат Сьюрд Сьюрдсма, такие действия вредят дипломатам королевства за рубежом

ГААГА, 2 июля. /ТАСС/. Атаки на посольства и резиденции никому не помогают. Об этом написал в воскресенье в Twitter голландский депутат входящей в правящую коалицию партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма на фоне нападения вандалов на дипломатическое представительство Белоруссии в Гааге.

По его словам, людям не следует нападать на посольства и резиденции, как бы они ни были недовольны властями Белоруссии, России или других стран. "Вы никому не помогаете и делаете положение наших дипломатов в этих странах менее безопасным", - отметил Сьюрдсма.

В ночь на воскресенье вандалы разбили стекла и исписали краской из баллончика стены посольства Белоруссии в Гааге. По подозрению в причастности к инциденту задержан 31-летний мужчина, полиция проводит расследование.

Представители посольства Белоруссии в Нидерландах заявили ТАСС, что комментариев по этой теме не будет. 

Теги:
БелоруссияНидерланды
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация