В Нидерландах прокомментировали нападение на посольство Белоруссии

Как считает голландский депутат Сьюрд Сьюрдсма, такие действия вредят дипломатам королевства за рубежом

ГААГА, 2 июля. /ТАСС/. Атаки на посольства и резиденции никому не помогают. Об этом написал в воскресенье в Twitter голландский депутат входящей в правящую коалицию партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма на фоне нападения вандалов на дипломатическое представительство Белоруссии в Гааге.

По его словам, людям не следует нападать на посольства и резиденции, как бы они ни были недовольны властями Белоруссии, России или других стран. "Вы никому не помогаете и делаете положение наших дипломатов в этих странах менее безопасным", - отметил Сьюрдсма.

В ночь на воскресенье вандалы разбили стекла и исписали краской из баллончика стены посольства Белоруссии в Гааге. По подозрению в причастности к инциденту задержан 31-летний мужчина, полиция проводит расследование.

Представители посольства Белоруссии в Нидерландах заявили ТАСС, что комментариев по этой теме не будет.