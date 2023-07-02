СМИ: бабушка застреленного подростка призвала прекратить беспорядки во Франции

Она добавила, что агрессивным манифестантам нельзя позволять "нападать на школы"

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Бабушка 17-летнего француза алжирского происхождения, гибель которого спровоцировала протесты по всей Франции, призвала погромщиков прекратить насилие. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телеканалу BFM.

"Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться", - приводит канал слова женщины по имени Надия. Ее фамилия не называется.

Она добавила, что агрессивным манифестантам нельзя позволять "нападать на школы".

Женщина также заявила, что выступает против нападений на полицейских и добавила, что последнее слово будет за французским правосудием. "Я доверяю юстиции", - сказала она.