Премьер Франции потребовала жестко наказать напавших на представителей местной власти

Нападения категорически не приемлемы, заявила Элизабет Борн

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн требует максимально жесткого наказания для участников нападения на представителей муниципальных властей в ходе беспорядков.

"Нападения на органы местной власти, а также на префектуры и государственные учреждения категорически не приемлемы, - сказала Борн в эфире телеканала BFM. - От прокуратуры и юстиции мы требуем максимально жесткого подхода к тем, кто совершает такие действия".

Борн также заявила, что правительство выражает полную поддержку представителям местных властей.

Наиболее серьезной атаке за последние дни подвергся мэр парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз. Нападение на его дом произошло в ночь на воскресенье, когда глава муниципалитета находился на рабочем месте. Неизвестные сперва попытались протаранить дом, где находилась семья мэра, а после поджечь здание при помощи фейерверков. Спасаясь от нападения, жена и один из двух детей мэра получили травмы. Супруга госпитализирована, помощь ребенку оказана на месте. Атака была прекращена благодаря оперативному прибытию стражей порядка.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Полицейские ведут поиск злоумышленников, однако об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось.

Еще один инцидент произошел в коммуне Ля-Риш (регион Центр - Долина Луары). Несколько погромщиков пробрались на приусадебный участок главы муниципалитета и попытались поджечь его служебный автомобиль. По факту нападения в полицию направлена жалоба. В ответ на эти инциденты Ассоциация мэров Франции призвала провести в понедельник по всей стране митинги против уличных беспорядков и в поддержку муниципальных властей.