2 июля, 14:07
Военная операция на Украине

Кардинал Дзуппи: у Ватикана нет плана, способствующего началу переговоров по Украине

По его словам, Ватикан сконцентрирован "на гуманитарных инициативах и защите жизней невинных людей"

РИМ, 2 июля. /ТАСС/. Ватикан пока не располагает "планом, который мог бы способствовать началу переговоров" по Украине, но сконцентрирован "на гуманитарных инициативах и защите жизней невинных людей". Об этом сообщил в воскресенье папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, посетивший на этой неделе Москву.

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"Под руководством Папы Римского Франциска и вместе с ним в ближайшие дни мы будем размышлять над услышанным [в Москве]. Именно поэтому у нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров. Нас очень интересуют гуманитарный вопрос и защита жизни невинных людей", - приводит его слова в воскресенье газета Il Resto del Carlino. "Нет ни мирного плана, ни посредничества, есть значительное стремление к тому, чтобы насилие прекратилось", - добавил иерарх.

28-29 июня кардинал совершил визит в Москву. Он встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Как указывали в службе печати Святого престола, целью поездки кардинала было "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

Ранее кардинал Дзуппи побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями. 

Теги:
УкраинаВатиканВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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