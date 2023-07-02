Как сообщили в Белом доме, в Вильнюсе президент США примет участие в саммите НАТО

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля. Об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сначала президент Байден направится в Лондон (Великобритания) для встреч с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, направленных на укрепление тесных отношений между нашими странами. Затем с 11 по 12 июля президент посетит Вильнюс (Литва) для участия в 74-м саммите НАТО", - говорится в заявлении Жан-Пьер.

Из Литвы Байден 13 июля направится в столицу Финляндии Хельсинки, где примет участие в саммите НАТО и лидеров скандинавских стран.