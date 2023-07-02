В Великобритании ужесточили законодательство по борьбе с протестами

По информации вещательной корпорации Би-би-си, в первую очередь нововведения направлены на экоактивистов, которые перекрывают автотрассы и центральные улицы городов

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Новые меры по борьбе с протестными акциями вступили в силу в Великобритании в воскресенье. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, нововведения направлены в первую очередь на экоактивистов, которые перекрывают автотрассы и центральные улицы городов.

Новые полномочия позволяют сотрудникам правоохранительных органов в Англии и Уэльсе силой убирать с проезжей части демонстрантов, которые предпочитают сидячую форму протеста. Кроме того, ужесточается наказание за прокладывание импровизированных туннелей: такую форму протеста часто выбирают экологические группы, выступающие против строительства высокоскоростной железной дороги HS2, которая должна связать Лондон с северной частью страны. Теперь участникам подобных акций будет грозить до трех лет тюрьмы.

Представитель экологического движения Just Stop Oil заявил Би-би-си, что "драконовские меры", принятые британскими властями, направлены на молодежь, которая "просто хочет хорошего будущего". В свою очередь в природозащитном движении Extinction Rebellion указали, что правительство Соединенного Королевства пытается отобрать "право на протест" вместо того, чтобы прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений.