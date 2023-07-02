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Беспорядки во Франции

Шольц заявил, что в Германии с тревогой следят за событиями во Франции

Канцлер ФРГ выразил надежду, что французский президент Эмманюэль Макрон "найдет пути для улучшения ситуации"

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ с тревогой следит за развитием ситуации во Франции, где вспыхнули беспорядки после гибели подростка. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

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Глава правительства отметил, что Германия и Франция поддерживают дружеские отношения, "являются парой" в усилиях по развитию Евросоюза. "Поэтому мы с беспокойством следим [за ситуацией]. Я очень надеюсь и уверен, что французский президент [Эмманюэль Макрон] найдет пути для улучшения ситуации", - сказал Шольц.

Беспорядки начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу.

В связи с протестами Макрон отменил намеченный на 2-4 июля государственный визит в Германию. 

Теги:
ГерманияФранцияМакрон, ЭмманюэльШольц, ОлафБеспорядки во Франции
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