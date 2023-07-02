Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению на срок до четырех месяцев

Наказание получили трое осужденных

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Суд в Гренобле (юго-восток Франции) вынес первые приговоры за участие в массовых беспорядках, трое человек осуждены на срок от трех до четырех месяцев лишения свободы. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info.

В сообщении отмечается, что все трое осужденных получили наказание за попытки грабежей в ходе уличных беспорядков.

По данным радиостанции, позднее в этом же городе перед судом предстанут около 30 человек, "подавляющее большинство из которых были задержаны за грабежи в ночь на субботу".

Для проведения процессов "в исключительном порядке было открыто два зала судебных заседаний, чтобы вместить всех обвиняемых", указывает France Info.

По данным Минфина, в ходе погромов в стране было разбито и разграблено не менее 10 торговых центров, более 200 супермаркетов, 250 табачных лавок и значительное количество магазинов одежды и спортивных товаров.