2 июля, 14:37

СМИ: кабмин Турции планирует обсудить 3 июля повышение зарплат и заявку Швеции в НАТО

Анкара требует от Стокгольма практического ужесточения антитеррористического законодательства и выдачи ей некоторых лиц, признанных в республике террористами

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Турции планирует в понедельник под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить повышение зарплат госслужащих, экономические законопроекты и заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом пишет в воскресенье проправительственная газета Sabah.

Главным пунктом повестки станут решения в экономической и социальной сфере. Кабмин должен будет подготовить законопроекты о повышении минимальной зарплаты госслужащих до 22 тыс. лир (около $850), об освобождении части населения от уплаты налогов при покупке компьютеров и телефонов. Эти положения, как ожидается, войдут в пакет законодательных инициатив, который поступит на рассмотрение в парламент.

В этот же пакет войдут инициативы по поддержке пенсионеров, а также положение о запрете повышать арендную плату за жилые помещения более чем на 25% до июля 2024 года.

Кабмин также обсудит и выполнение Швецией требований Турции для вступления в НАТО. Анкара требует от Стокгольма практического ужесточения антитеррористического законодательства и выдачи ей некоторых лиц, признанных в республике террористами. Турция еще не одобрила заявку Швеции в НАТО, и ситуацию усугубляет недавний инцидент с сожжением в Стокгольме Корана, который, помимо Турции, вызвал резкую критику со стороны мусульманских стран. 

Теги:
ШвецияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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