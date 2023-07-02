Умер бывший президент Сербии Милан Милутинович

Ему было 80 лет

ТАСС, 2 июля. Бывший президент Сербии (1997-2002) Милан Милутинович умер на 81-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия <...>", написал он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Агентство Tanjug сообщает, что президент Сербии Александар Вучич направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Милутиновича.