2 июля, 14:52

Умер бывший президент Сербии Милан Милутинович

EPA PHOTO REUTER POOL/ MICHAEL KOOREN
Милан Милутинович
© EPA PHOTO REUTER POOL/ MICHAEL KOOREN

Ему было 80 лет

ТАСС, 2 июля. Бывший президент Сербии (1997-2002) Милан Милутинович умер на 81-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия <...>", написал он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Агентство Tanjug сообщает, что президент Сербии Александар Вучич направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Милутиновича. 

Теги:
СербияВучич, Александар
© Информационное агентство ТАСС
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