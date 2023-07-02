В Узбекистане около 400 тыс. граждан досрочно проголосовали на выборах президента

В частности, на территории республики свой голос отдали 275 592 человека

ТАШКЕНТ, 2 июля. /ТАСС/. Около 400 тыс. граждан досрочно проголосовали на досрочных выборах президента Узбекистана, которые назначены на 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана.

"По состоянию на 1 июля 2023 года правом досрочного голосования воспользовались 376 623 избирателя", - говорится в сообщении. Отмечается, что на территории республики проголосовали 275 592 человека, за рубежом - 101 031.

Ранее сообщалось, что на выборах президента в Узбекистане зарегистрировано 19,66 млн избирателей, досрочное голосование началось 28 июня и закончится 5 июля. В соответствии с избирательным кодексом досрочно проголосовать может избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства. Для этого он должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, в котором указывается причина отсутствия в день выборов, это может быть отпуск, командировка, выезд за границу или иная уважительная причина.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем своим указом назначил их на 9 июля. Избирательный кодекс прежде допускал проведение досрочных выборов только в случае, если действующий президент не может исполнять обязанности в течение трех месяцев. На этот период полномочия главы государства переходили к председателю Сената.

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана правом выдвигать кандидатов на пост президента обладают политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее чем за шесть месяцев до проведения выборов. В республике действуют пять партий. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Мирзиёева. Пятое политическое объединение - Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.