Шольц: ФРГ не хочет, чтобы поставляемое ВСУ оружие использовалось для ударов по России

Канцлер Германии добавил, что не знает, продлится ли конфликт на Украине до истечения срока его полномочий как главы правительства

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое ей оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России. Об этом заявил в воскресенье канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, почему Германия не поставляет крылатые ракеты Taurus.

"Впрочем мы очень тщательно проверяем все запросы. Но для нас имеет силу принцип, который я разделяю с президентом США [Джо Байденом]: мы не хотим, чтобы оружие, которые мы поставляем, использовали для того, чтобы попасть по российской территории, но [использовали] для обороны Украины и отвоевания ее территорий", - сказал Шольц.

Отвечая на вопрос, исходит ли он из того, что конфликт на Украине продлится до истечения срока его полномочий как канцлера (в 2025 году), глава правительства сказал, что не знает этого. "Но есть веские основания для того, чтобы я снова повторил: мы должны настраиваться на то, что война будет длиться очень долго, и подготовиться к тому, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - утверждал Шольц.

Киев в конце мая запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить".

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше.