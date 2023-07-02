Карл III примет Байдена в Виндзоре 10 июля

Встреча между президентом США и королем Великобритании станет первой с момента коронации суверена

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III примет президента США Джо Байдена в Виндзорском замке 10 июля. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на официального представителя канцелярии монарха.

Он не привел каких-либо деталей встречи, которая пройдет в загородной резиденции главы государства под Лондоном.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский президент с 9 по 13 июля посетит три европейские страны. Турне он начнет с Великобритании, где, помимо Карла III, должен встретиться с премьер-министром Риши Сунаком. 11-12 июля президент посетит Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО, а из Литвы 13 июля направится в Хельсинки.

Эта встреча Байдена и Карла III станет первой с момента коронации британского суверена 6 мая. Соединенные Штаты на той церемонии представляла первая леди Джилл Байден.